Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 14:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne’de 2 bin 863 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Edirne'de, Ç.T.'nin taşıdığı çantada ve aracında 2 bin 863 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ağaçpazarı Caddesi'nde, durumundan şüphelendikleri yaya Ç.T.'yi durdurmak istedi.
Elinde çanta olan şüpheli 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.
Yakalanan Ç.T.'nin taşıdığı çanta ve aracında yapılan aramada 2 bin 863 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.
Ç.T., gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne
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