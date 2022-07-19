Türkiye genelinde haziran ayında 150 bin 509 konut satılırken Sakarya’da da haziran ayında 2 bin 694 konut satıldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, “Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 2 bin 534 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Mersin, 193 konut satışı ile Sakarya, 177 konut satışı ile Yalova, 122 konut satışı ile Kocaeli izledi” ifadelerine yer verildi.