Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da Yıldızbağları Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil Yıldızbağları Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak şarampolün kenarında durdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve UMKE ekiplerince çıkarıldı.
Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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