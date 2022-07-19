İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 7 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında 102 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 109 şüpheli yakalandı, bunlardan 7'si tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken haklarında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 205 gram esrar, 72 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, 3 bin 91 adet sentetik ecza, 122 kök kenevir, 6 tabanca, 4 tüfek, 41 mermi ve 7 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlar sırasında hakkında çeşitli suçlardan da arama emri bulunan 14 kişiden 9'u tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.