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Güncel
AA 10.10.2023 16:59

Sinop'ta tezgahlar hamsi ve palamutla doldu

Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına takılan hamsi ve palamutlar tezgahları süsledi.

Sinop'ta tezgahlar hamsi ve palamutla doldu

Türkiye'nin farklı bölgelerinden avlanmak için Sinop'a gelen balıkçı tekneleri limana bol miktarda balıkla döndü.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 60 liradan, palamudun tanesi ise 100 liradan satışa sunuldu.

"Hamsi sürekli tezgahlarımızda var"

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Namık Ünlü, bölgede birkaç gündür avcılığın iyi gittiğini söyledi.

Hamsinin bol miktarda, palamudun ise yavaş yavaş ağlara takılmaya başladığını vurgulayan Ünlü, "Beklentilerimizin altında da olsa ağlara takılan balık miktarında son günlerde biraz artış var. Hamsi sürekli tezgahlarımızda var. Yavaş yavaş palamut da ağlara takılmaya başladı. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

ETİKETLER
Sinop Balıkçılık Hamsi Palamut
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