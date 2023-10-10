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Güncel
AA 10.10.2023 16:14

Giresun'da köye inen ayı yavruları görüntülendi

Giresun'un Alucra ilçesinde ayı yavruları köye indi.

Giresun'da köye inen ayı yavruları görüntülendi

Suyurdu köyünün farklı noktalarında bir süredir gezinen 3 yavru ayı, muhtar İbrahim Söylemez tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde ağaca çıkan ayının muhtar Söylemez tarafından beslenmesi, yavru ayıların derelerden karşıya geçmeleri yer alıyor.

Söylemez, yavru ayıların köyün her yerinde görüldüğünü belirtti.

Ayı yavrularına ekmek ve elma verdiğini ifade eden Söylemez, şunları kaydetti:

"Bir süre önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden geldiler, şikayetçi olup olmadığımı sordular, 'Kesinlikle şikayetçi değilim, köylü de şikayetçi değil dedim.' Çünkü biz hayvanları seviyoruz. Sadece ayı yavrularını değil, tüm hayvanları, ayrıca bizim köyümüzde avcılık yapmak da yasak."

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