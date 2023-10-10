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Güncel
AA 10.10.2023 15:48

Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi hakkında işlem yapıldı

Hakkari'de jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi hakkında işlem yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-8 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı 6 ton 175 litre akaryakıt, 1887 paket sigara, 241 cep telefonu, 60 elektronik sigara, 12 kulaklık ve 325 küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Operasyonlarda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Hakkari Kaçakçılık
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