Manisa'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

Kula'ya bağlı kırsal Balıbey Mahallesi'nin Çolaklar mevkisinde yaşayan Abdurrahman Bozkurt'a ait inek, bugün yaklaşık 8 metrelik su kuyusuna düştü.
İneğin düştüğünü fark eden Bozkurt, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 metresi su ile dolu kuyunun su seviyesi ekiplerce yapılan su takviyesiyle 6 metreye yükseltildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla inek, traktör kepçesine bağlanan iplerle kurtarıldı. Vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına destek verdi.
Yapılan kontrolde durumu iyi olduğu belirlenen inek, sahibi Bozkurt'a teslim edildi.