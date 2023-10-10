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Güncel
AA 10.10.2023 15:44

Manisa'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiyenin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Manisa'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

Kula'ya bağlı kırsal Balıbey Mahallesi'nin Çolaklar mevkisinde yaşayan Abdurrahman Bozkurt'a ait inek, bugün yaklaşık 8 metrelik su kuyusuna düştü.

İneğin düştüğünü fark eden Bozkurt, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 metresi su ile dolu kuyunun su seviyesi ekiplerce yapılan su takviyesiyle 6 metreye yükseltildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla inek, traktör kepçesine bağlanan iplerle kurtarıldı. Vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Yapılan kontrolde durumu iyi olduğu belirlenen inek, sahibi Bozkurt'a teslim edildi.

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