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Güncel
İHA 10.10.2023 15:42

Gümüşhane’de Kadırga Yaylasına kar yağdı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylasına kar yağdı.

Gümüşhane’de Kadırga Yaylasına kar yağdı
[Fotograf: İHA]

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden olan ve deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekte olan Kadırga Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü.

Yılın büyük bir bölümünü Kadırga Yaylası’nda geçiren ve yaylada işletmesi bulunan Galip Gülbahar isimli vatandaş ise kar yağışına yaylada yakalandı.

Kar yağmadan önce yaylada havanın güneşli ve sıcak olduğunu ifade eden Gülbahar, karın yağmasına şaşırdıklarını ifade ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kadırga Yaylası’nda 1 saat boyunca yağan kar daha sonra yerini yağmura bıraktı. 

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