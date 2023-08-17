Sinop’ta Temmuz ayında 275 konut satıldı

Buna göre Türkiye genelinde Temmuz ayında 109 bin 548 konut satıldı.



Temmuz ayında Sinop genelinde konut satışları 275 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azaldığı görüldü. Temmuz ayında Sinop, konut satış sayısı bakımından 66. il oldu. Sinop Merkez ilçesinde Temmuz ayında 76 adet konut satıldı. Sinop Merkez ilçesinde satılan konut sayısının Sinop genelindeki payı yüzde 27,6 oldu. İpotekli satış 36 Temmuz ayında Sinop genelinde ipotekli konut satışları 36 adet olarak açıklandı. İpotekli olarak satılan konut sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.



İpotekli satılan konutların 15 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 21 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 239 adet oldu. Temmuz ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 86,9 oldu. İlk el satış 98 Temmuz ayında Sinop genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,0 artarak 98 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 35,6 oldu. Sinop genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 azalarak 177 adet olarak gerçekleşti. Sinop’taki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 64,4 oldu.