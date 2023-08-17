Niğde'de alt yapı çalışmaları sürüyor

Şehirdeki ulaşım sorunlarının çözümü ve vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak için belediyenin alt yapı çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ekipler, Ditaş üst geçidinin bağlantı yollarına asfalt döktü.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışmayla Ditaş üst geçidinin yan bağlantı yollarının daha güvenli ve konforlu hale geldiğini belirtti.

Vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği bir ulaşım ağı oluşturduklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Niğde'mizin önemli ulaşım noktalarından biri olan Ditaş üst geçidi, hem şehir içi hem de şehir dışı trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede bulunuyor. Bu nedenle üst geçidin altındaki yan bağlantı yollarının düzenlenmesi ve asfaltlanması büyük bir önem taşıyor. Bu sayede hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği sağlanmış olacak. Memleketimize hayırlı olsun"