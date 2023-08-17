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Güncel
AA 17.08.2023 13:45

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Aksaray Valiliğine atanan Mehmet Ali Kumbuzoğlu, görevine başladı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu görevine başladı

Kumbuzoğlu'nu valilik önünde vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri karşıladı.

Selamlaşma ve karşılama töreninin ardından makamına geçen Kumbuzoğlu, Aksaray'ın önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kentin, tarih ve medeniyetin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin incisi konumundaki Aksaray'da çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu kadim şehre hizmet ederken sorumluluklarımın farkında olacağım. Çalışma arkadaşlarımla insan odaklı, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, milletin hizmetinde olma anlayışı içerisinde olacağız. Herkesin görüş ve önerilerine açık olacağız. Aksaray'ı daha ileriye taşımak adına, her kurumumuzla azim, gayret ve gönül birliği içerisinde ayrım yapmadan hizmetler üreteceğiz"

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