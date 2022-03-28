Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta satışa sunulan taze hamsi kısa sürede tüketildi
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan 400 kilograma yakın hamsi, kısa sürede satıldı.
Kentte Akliman mevkisinde denize açılan balıkçıların ağlarına uzun aradan sonra hamsi takıldı. Minibüse yüklenerek kent merkezine getirilen ve burada farklı balıkçı tezgahlarında satışa sunulan hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Taze hamsi alabilmek için tezgah önlerinde sıra oluşturulan vatandaşların ilgisiyle kilogramı 50 liradan satışa sunulan hamsi, kısa sürede tükendi.
Hamsi satışı, balıkçıları da memnun etti.
Etiketler: Sinop Balıkçılık
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