Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.
Yol kontrolü sırasında araçta yapılan aramada 500 gram toz ve 6 gram kubar esrar, 100 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu
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