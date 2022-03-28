Osmaniye Dağcılık ve İhtisas Kulübü (ODAK) üyesi ve sağlık memuru Ali Rıza Işık ile beraberindeki 5 dağcı, Uluslararası Tırmanma ve Dağcılık Federasyonunca (UIAA) 21 Aralık ile 21 Mart tarihleri arasındaki tarihlerin kış tırmanışı takvimi kabul edilmesinden dolayı hem kış hem de yaz zirve tırmanışı yapmak için kentin Doğubayazıt ilçesine geldi.

Dağcı ekibi, 17 Mart perşembe günü ilçeye bağlı 2 bin 200 metre rakımdaki Çevirme mezrasından dağın 5 bin 137 metre rakımlı zirvesine ulaşma hedefiyle tırmanışına başladı.

Yer yer bir metreyi bulan karda dizlerine kadar kara batarak yürüyen ekip, 3 bin 150 metredeki kampa ulaşarak ilk geceyi buradaki kamp çadırında geçirdi.

Bir sonraki gün yeniden tırmanışa başlayan ekiptekiler, yoğun kar ve tipiye rağmen 4 bin 150 metre rakıma ulaştı.

Dağcılar, olumsuz hava koşulları yüzünden daha fazla tırmanamayıp geri dönüş kararı alarak 3 bin 150 metre rakımdaki kampa geldi.

Bu kampa dönüş sonrası dağcılardan bazıları, soğuk hava ve tipi yüzünden zirve tırmanışından vazgeçerek ilçeye döndü.

Ekipten geriye kalan dağcılar ise geceyi bu kampta geçirip yaz tırmanışının başlangıç tarihi olan 22 Mart sabahı zirveye ulaşmak için yeniden tırmanışa geçti.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı Dağı'nda, bu kez 4 bin 250 metreye ulaşan ekiptekiler, ikinci denemelerinde de zirveye 887 metre kala yoğun kar ve tipi sebebiyle ilerleyemeyerek yeniden dönüşe geçti.

Bir haftada 2 kez denemelerine rağmen dağın zirvesine ulaşamayan dağcılar ilçeden ayrıldı.