11 Ayın Sultanı Ramazan ayında Karabük’te pide fiyatları belirlendi. Karabük Lokantacılar,Pastaneciler,Fırıncılar,Otelleciler ve Bakkallar Odası Başkanı Fikret Arslan, 2 Nisan'da başlayacak Ramazan ayında, 300 gram ramazan pidesinin 5 liraya satılacağını söyledi.

Arslan, fırıncılardan gelen teklifleri doğrultusunda Esnaf Odaları Birliği tarafından pide fiyatlarının belirlendiğini kaydederek, “300 gram pide 5 lira, 300 gram yumurtalı pide 6.5 lira, 450 gram pide 7.5 yine 450 gram yumurtalı pide ise 9 lira olarak belirlendi.

Bu vesile tüm ile tüm halkımızın şimdiden Ramazan aynı tebrik ederim” dedi.