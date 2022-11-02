Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Lütfi Y. idaresindeki otomobil, Sinop-Boyabat yolu Çulhalı köyü mevkisinde Mehmet Ş'nin kullandığı traktörle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Lütfi Y, Kenan Ö, Yaşar B, Necmiye B. ve Mustafa Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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