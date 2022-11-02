Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun İçme Suyu Tesisleri Projesi kapsamında kamulaştırma yapılacak
[Fotograf: AA]
Giresun İçme Suyu Tesisleri Projesi kapsamında bazı taşınmazların kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Giresun İçme Suyu Tesisleri Projesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Giresun İçme Suyu Tesisleri Projesi'nin yapımı amacıyla Giresun'un merkez ilçesinin Kavaklar Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Etiketler: Kamulaştırma
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