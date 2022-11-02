Giresun İçme Suyu Tesisleri Projesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Giresun İçme Suyu Tesisleri Projesi'nin yapımı amacıyla Giresun'un merkez ilçesinin Kavaklar Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.