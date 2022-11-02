İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününe elverişli Güneydoğu Anadolu Bölgesinde farklı ürünler yetiştirilmeye devam ediliyor.

Mereto Dağı eteklerinde faaliyet yürüten Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri ve öğrencileri, bir dönümlük alana aspir bitkisinin tohumunu ekti.

Aspir bitkisini ilk defa deneme amaçlı ektiklerini anlatan Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Dr. Mehtap Andıran, "Burada yaptığımız çalışma ile aspir bitkisinde farklı zamanlarda yetiştiriciliği deneme çalışmasıdır. Bu bölgede en iyi ekim mevsimini belirleme çalışmalarını yürütüyoruz. Aspir bitkisi bir yağ bitkisi ürünüdür. Ülkemizdeki yağ açığını kapatmak amacıyla deneme ekimleri başlattık. Ay çiçeği tek başına yağ ihtiyacını karşılayamadığını görüyoruz. Yağ ham maddesi olarak biz aspir bitkisi ile açığı kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Susuz alanda bir dönümden yaklaşık 200 kilogram aspir bitki tohumu elde edilebilir. Bu bölgede bilinen bir bitki değildir. Sulu alanda ise bu miktar 300 ile 350 kilograma kadar yükselmektedir. Bölgedeki çiftçilerimiz için alternatif bir ürün olacak ve bölgenin kalkınmasına katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.