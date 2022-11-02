Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 15 araç trafikten men edildi
Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 15 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı.
Uygulamalar sırasında 9 bin 458 aracın kontrol edildiği kentte, 884 araç ve sürücüye yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 15 araç trafikten men edildi.
Ayrıca 15 okul servisini denetleyen ekipler 2 araç ve sürücüye ceza verdi.
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