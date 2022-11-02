İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı.

Uygulamalar sırasında 9 bin 458 aracın kontrol edildiği kentte, 884 araç ve sürücüye yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 15 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 15 okul servisini denetleyen ekipler 2 araç ve sürücüye ceza verdi.