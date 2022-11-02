Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Valilik himayesinde, Siirt Belediyesinin ev sahipliğinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuar törenle açıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Bir kitaptır Siirt, üç dilde yazılan" sloganıyla ilki 2013 yılında açılan fuarın bu kadim şehrin kültürel hayatının vazgeçilmez bir etkinliği olduğunu söyledi.

Geleneksel hale gelen fuarın her yıl daha da geliştiğini anlatan Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Kitaplar, insanlığın binlerce yıllık medeniyet birikimini bizlere anlatandır. Bu manada kitaplar, düşünce dünyamıza hayat veren pınarlardır. Kadim kentin kültür ve fikir hayatına çok değerli bir katkıdır. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzun her kesimini birbirinden kıymetli yazarlarla bir araya getiren, ilim okyanusunda esrarlı yolculuklara yelken açmamıza vesile olan kitap fuarımız, fikir dünyamızı zenginleştirmektedir. "

120 yayınevinin katıldığı fuar, 7 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.