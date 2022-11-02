Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de son bir ayda 32,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[AA (Arşiv)]
Rize'de ekim ayı içerisinde jandarma operasyonlarında 32 kilo 786 gram esrar maddesi ele geçirildiği duyuruldu.
İl Jandarma Komutanlığınca adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, Ekim 2022'de sorumluluk bölgesinde arama ve yol kontrolü gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Bir aylık çalışma neticesinde 32 kilo 786 gram esrar, 17 kök Hint keneviri, 4 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız av tüfeği, 16 ruhsatsız tabanca, 560 tabanca mühimmatı, 16 tabanca şarjörü, 68 litre kaçak alkollü içki, 3 bin 574 paket kaçak sigara, 2 bin 70 paket elektronik sigara tütünü ele geçirilmiş olup 76 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Ayrıca diğer suç ve kabahatlerden dolayı 230 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konulmuştur."
Etiketler: Rize Uyuşturucu Sigara
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