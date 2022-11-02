Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Ovakışla beldesinde Y.A, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Pikbay ailesi mensuplarına önce traktörüyle kaza yaptırdı.
Y.A, daha sonra yanındaki silahla otomobildekilere ateş açtı.
Saldırıda, otomobilde bulunan Abdullah Pikbay hayatını kaybetti, ağır yaralanan Salih Pikbay ise ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli Y.A, güvenlik güçlerince yürütülen çalışma sonucu yakalandı.
Geçen yıl şüphelinin ailesinden bir kişinin aynı husumet nedeniyle öldürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: Bitlis
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