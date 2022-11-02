Çamurlu Mahallesi Çubukçu Arif Sokak'taki bir binanın birinci katında, Vildan K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden ev sahibi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangında, ev hasar gördü.