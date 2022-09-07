İlçeye bağlı Asarcık köyünde Ahmet Coşkun'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye Sinop, Boyabat ve Saraydüzü belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek köydeki 4 eve daha sıçrayan yangın, iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonucu 5 ev de kullanılamaz hale geldi.

Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, köyde incelemede bulundu. ​​​​​​​