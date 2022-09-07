Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Ahmet Kurucan kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurucan, Sivas'a bağlı Suşehri İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurucan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Ordu
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