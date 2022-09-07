Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi tarafından hazırlanan "Kentte Doğal Yaşam Hareketi Projesi" kapsamında 55 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, ailelerinin desteğiyle ağaç yosunu, bambu, kozalak, ağaç kütüğü, tuğla, pet şişe, konserve kutusu gibi doğal ve atık malzemeler topladı.

Öğrenciler, daha sonra atık ve doğal malzemeleri kullanarak böceklerin barınabileceği yuva oluşturdu.

Yuvanın üstüne, "Mavi Yeşil Böcek Oteli" yazısı asan öğrenciler, burada barınan hayvanları gözlemleyerek hem öğrenme hem de eğlenceli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi Sorumlusu Eyüp Atıcıoğlu, "Otelimizi inşa ederken doğal ve atık malzemeler kullandık. Böylece yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için çocuklarımızın doğayı gerçekten sevdiğini, koruduğunu, yaşattığını göstermeye çalıştık. Hayvan sevgisine böceklerden başlayacaklar ve önemini burada kavrayacaklar. Otelimizde konaklayan misafirlerimiz oldu. Salyangoz, örümcek, karınca, uğur böceği ve arıları misafir ediyoruz. Doğayı sözde değil, özde seven, koruyan, yaşatan bireylerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.