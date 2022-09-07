Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]
Aksaray'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskil ilçesinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi.
Araçtaki A.E. ve S.A.B. tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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