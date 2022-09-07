Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik projesi kapsamında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafında toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Vali Salih Ayhan, Hilvan Belediyesi tarafından yapılan programın oldukça hayırlı bir iş olduğunu söyledi.

İdareciliğin sadece yol yapmak ve su getirmek olmadığını anlatan Ayhan, "İşin özü, insana dokunmaktır. Bugün de işin öznesi olan çocuklarımız için güzel bir iş yapılmıştır. Her dönemin bir ruhu vardır. Bugünün ruhuna uygun olan da sosyal belediyeciliktir. Bu çerçevede önemli olan insana dokunabilmektir. Bütün ilçe belediyelerimizde bu ruha uygun bir şekilde hareket etmektedir. Bugünün öznesi olan çocuklarımız için bu güzel organizasyonu düşünüp tasarlayan, maddi ve manevi boyutuyla emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Sünnet şölenine ev sahipliği yapan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ise bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri sünnet şöleni gelecek yıllarda da sürdürmeye planladıklarını söyledi.