Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Adıyaman Narkotik
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