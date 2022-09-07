Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balık Gölü'nde gün batımı
[Fotograf: AA]
Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü’nde gün batımı ziyaretçileri kendine hayran bıraktı.
Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Balık Gölü, doğası, iklim şartları, suyunun temizliği ve canlı türleriyle ilgi çekiyor.
Çevresinin doğal güzellikleriyle turistlerin beğenisini toplayan 2 bin 241 rakımdaki gölde, bulutların arasındaki güneşin dağların arkasında kayboluşu güzel görüntüler oluşturuyor.
[Fotoğraf: AA]
Gölün sahilinde dolaşan ziyaretçiler, martılar, suda seyir halindeki tekneler ve güneşin batışıyla oluşan kızıllık fotoğraflandı.
[Fotoğraflar: AA]
Balıkçılık yapan Fahrettin Can, gazetecilere, göle yazın çok misafir geldiğini anlatarak, `Buranın doğası çok güzel, balıkları lezzetli. Özellikle akşamları güneş battığında çok güzel manzara oluşuyor. Herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz.` dedi.
Son Haberler
- 18:17
- 18:11
- 17:42
- 17:32
- 17:31
Sıradaki Haber
Kızılcahamam tarihi bu müzede yaşatılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz