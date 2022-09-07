Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Balık Gölü, doğası, iklim şartları, suyunun temizliği ve canlı türleriyle ilgi çekiyor.

Çevresinin doğal güzellikleriyle turistlerin beğenisini toplayan 2 bin 241 rakımdaki gölde, bulutların arasındaki güneşin dağların arkasında kayboluşu güzel görüntüler oluşturuyor.

[Fotoğraf: AA]

Gölün sahilinde dolaşan ziyaretçiler, martılar, suda seyir halindeki tekneler ve güneşin batışıyla oluşan kızıllık fotoğraflandı.

[Fotoğraflar: AA]

Balıkçılık yapan Fahrettin Can, gazetecilere, göle yazın çok misafir geldiğini anlatarak, `Buranın doğası çok güzel, balıkları lezzetli. Özellikle akşamları güneş battığında çok güzel manzara oluşuyor. Herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz.` dedi.

