Kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede vefat eden Özmenteş'in cenazesi yakınları tarafından Boyabat ilçesine getirildi.

75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morgundan alınan Özmenteş'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında ilçe mezarlığına getirildi.

Kıbrıs gazisi Özmenteş, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özmenteş'in ailesi ve yakınları ile Boyabat Kaymakam Vekili Ahmet Tozlu, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve diğer ilgililer katıldı.