Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Güneydere köyünde, Ercan B.'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin müdahalesine rağmen alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çevrede başka evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 5 ev, 3 ahır ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.