Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da jandarma ekipleri Covid-19 tedbirlerini denetledi
[Fotoğraf: AA]
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdü.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların HES kodlarını sorgulayarak risk durumlarına baktı.
Semt pazarlarında vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyması, konusunda anonslar yapan jandarma sosyal mesafe, maske ile hijyen kurallarını denetledi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Denetim
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