Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baskil Belediyesine vidanjör hibe etti
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baskil Belediyesine vidanjör hibe etti.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hibe edilen araca belediye imkanlarınca kanal açıcı aparat taktırdıklarını söyledi.
Akmurat, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il başkanı ve milletvekillerine destekleri için teşekkür etti.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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