Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop’ta eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiği aktarıldı.
Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından il genelindeki okullarda 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.
Etiketler: Kar Yağışı Sinop
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