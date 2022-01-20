Vali Abdullah Ayaz, Çankırı Devlet Hastanesinde 4. doz aşısını yaptırmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kentte Covid-19 vakalarının artış trendine girdiğini söyleyen Ayaz, "Yaklaşık 3 aydır istikrarlı bir düşüş trendi vardı. Şu anda tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz lütfen eksik aşılarını tamamlamaları. Aşısız olan vatandaşlarımızın hastaneye yatış yapmasını, vefat etmelerini görmekten çok yorulduğumuzu, arkadaşlarımızla beraber her salgın koordinasyon toplantısında bu vakaları gördükçe büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Tüm vatandaşın risk grubunda olsun olmasın aşılarını en kısa sürede yaptırmaları gerektiğine vurgu yapan Ayaz, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yeni yaşamaya başladığımız dalganın son dalga olması en büyük temennimiz. Hastanede şu an yatan sayılarımızda ciddi bir artış yok. Henüz bu vaka artışı hastanemize yansımadı, inşallah da yansımaz. Yeni acı tablolarla karşılaşmamamız için elimizdeki en büyük silah aşı. Onun için tüm vatandaşlarımız ivedi olarak hastanemize bekliyoruz. Biz maalesef günlük yapabileceğimiz aşı kapasitesinin dörtte birini yapınca seviniyoruz. Çok ciddi bir müracaat yok. Ancak bu 4. doz aşılara vatandaşımızın da birazcık ilgisi var o bizi sevindiriyor."

Çankırı'da bugüne kadar yaklaşık 320 bin doz aşı sonucunda hiçbir yan etkiyle karşılaşmadıklarını aktaran Ayaz, aşıların güvenilirliği konusunda da bir tereddüt olmadığını sözlerine ekledi.