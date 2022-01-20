Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 03:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da 10.5 kilogram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Karaman'da evinde 10.5 kilo esrar bulunan şüpheli tutuklandı.
Karaman'da alınan bilgiye göre, şüpheli O.G.K'nin şehir dışından uyuşturucu getirip sattığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Karaman Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yapılan operasyonda şüphelinin evinde 10.5 kilo esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Karaman Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 03:33
- 03:22
- 03:10
- 02:57
- 02:42
Sıradaki Haber
Konya'da olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamaya neden oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz