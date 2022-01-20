Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 03:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamaya neden oluyor
[Fotoğraf: AA]
Konya'da tipi ve buzlanma nedeniyle kent merkezinden Ankara istikametine geçiş kontrollü sağlanıyor.
Akşam saatlerinde etkili olan tipi nedeniyle şehirlerarası yollarda trafikte aksamalar yaşanıyor.
Konya-Ankara kara yolunda, trafik ekipleri kamyon ve tırların geçişine izin vermezken, diğer araçların kontrollü geçişi sağlanıyor.
Trafik ekipleri, yol emniyeti konusunda sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.
Öte yandan, Konya Bilim Merkezi önünden ASELSAN Konya kavşağına kadar uzun araç kuyrukları oluştu.
Etiketler: Konya Hava Durumu Ulaşım
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