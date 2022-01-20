Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 03:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de pankarta bağlı taşın başına düştüğü kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada başına pankartın ipine bağlanan taşın düştüğü kadın yaşamını yitirdi.
Atatürk Caddesi'nde pankartı asmak için ipin ucuna bağlanan taş, yolda yürüyen Nurhayat Altınkaya'nın (57) başına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Altınkaya'yı, Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Altınkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olay yerinde inceleme yaparak, soruşturma başlattı.
Etiketler: Mersin
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