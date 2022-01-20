Tokat'ta dün öğle saatlerinde başlayan kar, sabaha kadar etkili oldu.

Geceden itibaren Tokat-Sivas kara yolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmedi. Bu araçlar, Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmasının ardından sabah yollarına devam etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatıyla, Geyraz mevkisinde yolda kalan araçların sürücüleri ile istasyonda bekletilen şoförlere görevlilerce çorba ikram edildi.

Kastamonu'nun Ilgaz Dağı ile Yaralıgöz mevkisinde kar etkili oluyor.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kar küremenin yanı sıra tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan, Ilgaz Dağı Milli Parkı mevkisinde etkisini artıran kar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Çorum'da ise soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte bazı süs havuzları dondu. Sürücü ve yayaların yer yer buzlanmadan dolayı zorluk çektiği kentte ekipler, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yürütüyor.