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Güncel
AA 24.11.2023 11:06

Sinop'ta dezavantajlı gruplara yönelik meslek kursları devam ediyor

Sinop Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde 2023 yılı Ocak ayında açılan Aile Destek Merkezlerindeki, dezavantajlı gruplara yönelik meslek kurslarının devam ettiği bildirildi.

Sinop'ta dezavantajlı gruplara yönelik meslek kursları devam ediyor

SYDV İl Müdürü Esra Öztürk, ADEM ve Sosyal Dayanışma Merkezi  kurslarının, dezavantajlı kadınları topluma kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren önemli merkezler olduğunu söyledi.

Sosyolog Sedef Erbul ve psikolog Sidal Şenel koordinesinde yürütülen projenin amacının sosyoekonomik düzeyi düşük kadınları topluma kazandırmak ve onları üretime katkı sağlamaya teşvik etmek olduğunu belirten Öztürk, Valilik bünyesinde açılan kurlarda 200 kursiyerin aktif olarak eğitim aldığını aktardı.

Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda gruplar oluşturulduğunu anlatan Öztürk, "Şu anda, işaret dili, gitar, robotik kodlama, giyim ve nakış gibi kurslarımız devam ediyor. Bu kapsamda kurs süresince ilgili kurum görevli personeli tarafından kursiyerlere koruyucu ve önleyici eğitimin yanı sıra çeşitli yemek ve gezi programları da düzenleniyor. Ayrıca hiçbir ücret alınmayan kurslarda, kursiyerlerin kullandığı tüm eğitim malzemeleri de yine proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanıyor" dedi.

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