Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.11.2023 10:54

Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bilgin mesajında, hayatta her mesleğin kıymetli ve saygıdeğer olduğunu, ancak pek az mesleğin öğretmenlik kadar insanda derin izler bıraktığını belirtti.

Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerin zor bir görev yaptığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Öğretmenler, gücünü sevgiden alan emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir mesleği icra etmektedir. İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensubu olarak kültür ve medeniyetimizde öğretmenler, anne ve babalarımız kadar değerli ve kıymetlidir. 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' buyuran bir medeniyetin temsilcileri olarak ne yaparsak yapalım, öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Çünkü hayatını öğrenmeye, öğretmeye, vatanına, milletine, değerlerine bağlı nitelikli nesiller yetiştirmeye adamış bir öğretmenin hakkı asla ödenmez."

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Gümüşhane'nin şifa dolu hazinesi Kuşburnu Nektarı coğrafi işaret aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:25
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
12:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayii projeleri 90 milyar doların üzerine çıktı
12:12
Şehit Aybüke öğretmenin adı memleketindeki kültür merkezinde yaşatılıyor
12:09
Bakan Fidan: Dezenformasyon hibrit sınamaların en sık başvurulan yöntemlerinden biri
11:59
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın kabri başında anıldı
11:56
Kaptan Cousteau’nun torunundan Sıfır Atık Projesi'ne övgü
İrlanda'da olaylı gece: 34 kişi gözaltına alındı
İrlanda'da olaylı gece: 34 kişi gözaltına alındı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, trajediyi duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, trajediyi duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ