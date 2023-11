Gümüşhane'nin şifa dolu hazinesi Kuşburnu Nektarı coğrafi işaret aldı

Türkiye’nin kuşburnuya dair ilk fabrikalarından birisinin 49 yıl önce kurulduğu Gümüşhane’de Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin 12.coğrafi işaret belgesi yıllardır Gümüşhane’ye özgü olarak üretilen doğal C vitamini deposu Kuşburnu Nektarına alındı.



Coğrafyasının yüzde 60’ını oluşturan dağlarında bolca bulunan ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer oranda C vitamini bulunan şifa deposu kuşburnunun ülkedeki gen merkezi, 17 türün doğal olarak yetişmesi nedeniyle Gümüşhane olarak kabul ediliyor.



Yüksek C vitamini içeriği ve antioksidan özelliğiyle hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yapılan Gümüşhane Kuşburnu Nektarı da sağlığa dost bir içecek olmasının yanında eşsiz aromasıyla da damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Bölgenin iklimi, sanayi artıklarıyla kirlenmemiş toprak yapısı, güneşli gün sayısı ve doğal koşullarıyla dağlarında bolca bulunan “Rosa Canina” adlı kuşburnu çeşidinden üretilen “kuşburnu nektarı” adına bir zamanlar festivaller düzenlenen kentte kuşburnu için alınan ilk coğrafi işaret belgesi olma özelliği taşıyor.



Uzmanların 600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye’de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal ve Karadeniz ikliminin görülmesi nedeniyle enteresan ve sıradışı coğrafya olarak nitelendirdiği Gümüşhane’nin bereketli topraklarından doğan kuşburnu meyvesi son yıllarda oldukça popüler bir ürün haline geldi.



Lezzetli olmasının yanında sağlık dolu bir içecek deneyimi sunan Gümüşhane Kuşburnu Nektarının GTSO’nun coğrafi işaret belgesini aldığı 4.ürün olduğunu kaydeden GTSO Başkanı İsmail Akçay, bu ürünü 49 yıldır yapıldığı Tekke köyündeki fabrikada inceleyerek fabrika müdürü Yüksel Demir’den bilgi alıp coğrafi işaret belgesini kendisine teslim etti.



Burada gazetecilere açıklama yapan GTSO Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane’de yetişen kuşburnuların çiçeklenme zamanının geç olması nedeniyle güneş ışığından daha fazla yararlandığını ve bu nedenle de fenolik madde ve C vitamini miktarının yüksek olduğunu söyledi.



Dünyada coğrafi işaretli ürün pazarının yıllık 200 milyar dolara ulaştığını ifade eden Akçay, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin bir zenginlik ve milli değer olduğunu belirterek, Gümüşhane’nin tescilli 12 coğrafi işaretli ürününün geçmişte sofralarda tüketilirken bugün artık önemli bir ticari boyuta kavuştuğunu hatırlattı.

"Tüketicimiz coğrafi işaretli olan ürünleri daha çok tercih ediyor"



Kentin köklü ve marka fabrikalarından birisi iken 7 yıl atıl kaldıktan sonra 2018 yılında Gümüşhane Belediyesi tarafından yeniden hizmete açılan Gümüşsu Fabrikasının tesislerini yenilemesinin ardından saatte 12 bin, ayda 3 milyon şişe üretim kapasitesine ulaştığını hatırlatan Akçay, “Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimize, ilimizin ürünlerine, ilimizin üretim, istihdam ve ekonomisine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Bugün coğrafi işaretini almış olduğumuz kuşburnu nektarı GTSO olarak aldığımız 4.coğrafi işaretli ürünümüzdür. Coğrafi işaretli ürünlerin hem ulusal hem de uluslararası piyasada daha çok rağbet gördüğünü biliyoruz. Tüketicimiz coğrafi işaretli olan ürünleri daha çok tercih ediyor. Bu itibarla bizim de Gümüşhane'de ürettiğimiz kuşburnu nektarının pazar payının bu aldığımız coğrafi işaretle beraber daha çok artacağını düşünüyoruz. Pazar payının artması demek ilimizde istihdamın artması demek, üretimin artması demek, ilimize kaynak girişinin artması manasına geliyor” dedi.



"Kuşburnunun en değerli cinsi Rosa Canina Gümüşhane'de yetişiyor"



Akçay, yöresel ürünlerin tescil edilmesi aşamasında kendilerine önemli destekler veren Prof.Dr. Oktay Yıldız’a da teşekkür ederek, “Gümüşhane kuşburnu nektarının coğrafi işaretini almamızın en büyük faktörlerinden birisi Gümüşhane kuşağında yetişen kuşburnuların kuşburnu cinsleri içerisinde en önemli, en değerli cinsi olan Rosa Canina cinsinin Gümüşhane'de yetişiyor olması. Bizim bu kuşburnu nektarına coğrafi işaret almamızda en büyük faktörlerden birisiydi. Bu itibarla Rosa Canina cinsi diğer cinslerine göre vitamin ve gıda zenginliği bakımından enerji verici özelliği bakımından diğer cinslerinden daha fazla önem arz etmektedir. Bu itibarla onun ayrıcalığından kaynaklı olarak almış olduğumuz kuşburnu nektarının coğrafi işaretinin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



Gümüşhane’de bugüne kadar Gümüşhane Dut Pestili, Gümüşhane Kömesi, Gümüşhane Ekmeği, Gümüşhane Sironu, Kürtün Araköy Ekmeği, Gümüşhane Şeker Fasulyesi, Gümüşhane Deleme Peyniri, Gümüşhane Dölek Güveci, Kelkit Zilli Kilimi, Kelkit Şeker Fasulyesi, Kelkit Ketesi ve son olarak Gümüşhane Kuşburnu Nektarı için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi alındı.