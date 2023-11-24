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Güncel
AA 24.11.2023 11:03

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik madde arama köpekleri ve dron desteğiyle şafak vakti kent merkezinde belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki 15 şüphelinin yakalandığı operasyonda ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu, 2 tüfek, 57 tüfek fişeği, tabanca, şarjör, tabanca fişeği ve 3 cam aparat ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K, S.H, S.K, M.Ö, Y.Y, A.K, O.K, D.Ş. ve Ş.K. hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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