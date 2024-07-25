Sinop OSB'ye yatırımcı talebi arttı

Delen, firmaların yoğun ilgileri sonucunda Organize Sanayi Bölgesi'nde yer sıkıntısı yaşandığını dile getirdi.

Son yıllarda Sinop'a artan bir yatırım talebi olduğunu vurgulayan Delen, şöyle konuştu:

"Sinop organize sanayimizde bulunan 65 parselin tamamının tahsisleri yapıldı. Şu anda boş parsel yok. Şu anda organize sanayi bölgesinde çalışma ruhsatlı ve yapı kullanma izin belgeli olarak 52 firma faaliyet gösteriyor. Ancak,13 yerin inşaatı ise hala devam ediyor. Bu arada yatırımcı firmalar da Sinop'a gelmeye devam ediyor. Şu anda genişleme alanı ile ilgili etüt raporumuzda kayıtlı 26 firma yeni yer tahsisi için bekliyor ve yeni başvuru müracaat ve talepler de devam ediyor. Bakanlığa OSB'nin yeni rezerv alanları ile ilgili etüt raporlarını gönderdik. Bakanlık ve OSB yönetimi ile birlikte toplanarak konunun kısa sürede sonuçlanacağını umuyoruz."

Sinop Organize Sanayi'de doluluk oranı tamamlanmasının ardından yeni müracaatlar için ek parsel olarak 110 hektarlık bir alan üzerinde çalışmalar yapıldığını da hatırlatan Delen, "Parseli büyütme çalışmalarımız devam ediyor. İlimize firmalardan talep çok. Özellikle Sinop teşvik bölgesi kapsamında 5'ci bölge içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla OSB bu kapsamda 6'cı bölge teşviklerinden de faydalanabiliyor. Bu sebeple de ilimize gelmek ve yatırım yapmak için diğer büyük kentlerden yoğun talep var. Bu kapsamda büyük şehirlerdeki üretim maliyetlerinin artması nedeniyle küçük illeri tercih ederek Sinop'a geliyor. Sinop'ta OSB olarak genişleme alanına ihtiyacımız var."