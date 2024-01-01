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Güncel
DHA 01.01.2024 09:57

Silahlı saldırıda ağır yaralandı, 14 gün sonra öldü

Kırşehir'de silahlı saldırıya uğrayıp, ağır yaralanan kahvehane sahibi Veysel Uçar, 14 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda ağır yaralandı, 14 gün sonra öldü

İddiaya göre, 17 Aralık'ta sabah saatlerinde Dedeli köyünde Sultan Tekbıçak ile oğlu Musa Tekbıçak'ın oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi. Daha sonra aynı kişiler, köyde kahvehane işleten Veysel Uçar'ın yaşadığı eve tüfekle saldırıda bulundu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalışma başlatan jandarma, araçla köyden kaçan şüphelilerin Ö.G. ve D.U. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. 2 şüpheli, sorgularında suçlamaları reddetti.

İşlemleri sonrası şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavisi devam eden Veysel Uçar ise 14 gün sonra hayatını kaybetti. Uçar'ın ölümünün ardından bırakılan 2 şüphelinin de yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. 

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