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Güncel
AA 01.01.2024 09:40

Vali Kumbuzoğlu kolluk kuvvetlerinin yeni yılını tebrik etti

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yılbaşını görevi başında geçiren kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Vali Kumbuzoğlu kolluk kuvvetlerinin yeni yılını tebrik etti
[Fotograf: AA]

Vali Kumbuzoğlu, yılbaşı önlemlerini yerinde incelemek ve kolluk kuvvetlerinin yeni yılını tebrik etmek için Aksaray-Adana kara yolundaki Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü uygulama noktasını ziyaret etti.

Kumbuzoğlu'na burada İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Ali Bayer eşlik etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı mobil taktik görüntüleme aracındaki faaliyetler hakkında bilgi alan Kumbuzoğlu, uygulama noktasında telsiz anonsuyla görev başındaki ekiplerin yeni yılını tebrik etti.

Vali Kumbuzoğlu kolluk kuvvetlerinin yeni yılını tebrik etti

Sürücüler ve yolcuların da yeni yılını kutladı

Bölgede denetlenen araçlardaki sürücü ve yolcuların da yeni yılını kutlayan Kumbuzoğlu, vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.

Kumbuzoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın herkes için hayırlı olmasını dileyerek, "2024 yılının ülkemiz için başarı dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Devletimiz kahraman askeri ve polisiyle milletimizin yanındadır. Onlar bizim her şeyimiz, canlarını ortaya koyarak bizler için fedakarca çalışıyorlar. Bu nedenle 2024'te de millet ve devlet olarak bütünlüğümüzle, yürek yüreğe mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

Yılbaşını vatandaşların huzur içerisinde geçirmeleri için güvenlik güçleri ve ilgili tüm kamu görevlilerinin vazifelerinin başında yer aldığını belirten Kumbuzoğlu, "İnşallah 2024 yılını başarılı şekilde geçireceğiz. Toplum olarak kararlılığımızı sergilemeye devam edeceğiz. Bütün Aksaraylıların yeni yılını kutluyorum, başarılı, sağlıklı bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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