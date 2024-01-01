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Güncel
İHA 01.01.2024 09:38

Aydın'da polise bıçaklı saldırı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklanmış halde hastaneye giden kadının adresine giden polis ekipleri, kadının kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Aydın'da polise bıçaklı saldırı
[Fotograf: İHA]

Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 516 Sokak'ta meydana geldi. Bir kadın bıçaklanmış halde Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastane polisi tarafından adli vaka olarak değerlendirilen olayda kadın yanlışlıkla bıçaklandığını ifade etti.

Yaşanan olayın ardından kontrol amacıyla kadının adresine polis ekipleri sevk edildi. O esnada polisleri karşısında gören ve kadının kocası olduğu öğrenilen şüpheli, ekiplere bıçakla saldırdı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde saldırgan şahıs kısa sürede etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs ifadesi alınması için emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

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Aydın Polis
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