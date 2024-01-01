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Güncel
İHA 01.01.2024 09:33

Vali Yılmaz'dan yılbaşında görevli personele ziyaret

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yılbaşı akşamı görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis personelini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Vali Yılmaz'dan yılbaşında görevli personele ziyaret
[Fotograf: İHA]

112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevli personeli ziyaret eden Vali Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ve 112 personelinin yeni yılını kutladı. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Yılmaz, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ender Erikan ve Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mürsel Koçer ile birlikte hasta, hasta yakınları ve hastane personeliyle sohbet etti, yeni yıllarını tebrik etti. 

Vali Yılmaz'dan yılbaşında görevli personele ziyaret

Uygulama noktalarında görevi başında bulunan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti. Kent genelinde polis, jandarma, itfaiye ve sağlık personelinin 24 saat esası ile görevleri başında olduğunu söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, 'Jandarmamız, emniyetimiz, 112 Acil Çağrı Merkezimiz, hastanemiz, bu kurumlarımızı ziyaret ettik, Arkadaşlarımız görevlerinin başında. Yeni yılın ülkemize, milletimize, Osmaniye'mize hayırlar getirmesini diliyoruz. Hayırlı bir yıl olması dileğiyle aziz milletimizin, şehitler diyarı Osmaniye'mizin, kıymetli hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum, mutluluk ve sağlık içinde nice seneler diliyorum." dedi.

Vali Yılmaz'dan yılbaşında görevli personele ziyaret

İzgi Polis Uygulama Noktasında ve Toprakkale Jandarma Uygulama Kontrol Noktasında görevli güvenlik güçlerimizi ziyaret etti. Ziyarette Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer de yer aldı. Güvenlik güçlerimizin ve seyahat eden vatandaşlarımızın yeni yılını kutlayan Vali Yılmaz, sürücülerimizi trafik kurallarına uyulmasının önemi konusunda uyararak, hayırlı yolculuklar diledi.  

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